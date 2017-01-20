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ЭКОНОМИКА РБ


ЛИЦЕИСТЫ БГУ ЗАВОЕВАЛИ ДЕВЯТЬ МЕДАЛЕЙ НА XIII МЕЖДУНАРОДНОЙ ОЛИМПИАДЕ
14:38 21.01.2017

Лицеисты БГУ завоевали девять медалей на XIII Международной Жаутыковской олимпиаде школьников по математике, физике и информатике, которая проходила 12-18 января в Алматы (Казахстан).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в БГУ, по математике серебряные медали завоевали одиннадцатиклассники Илья Пчелинцев и Александр Юран. «Бронза» в этой категории на счету у лицеиста 11 класса Антона Палюховича и десятиклассников Андрея Народецкого и Арины Голубицкой.

По физике «серебро» завоевал одиннадцтиклассник Никита Стрижак.

В число лучших информатиков вошли серебряный призер десятиклассник Роман Михнюк и обладатели «бронзы» одинадцатиклассник Денис Анищенко и Даниил Мельниченко.

В этом году Беларусь на международных состязаниях представили также три старшеклассника гомельской Гимназии №51. Все гомельчане достойно выступили. Одиннадцатиклассник Егор Дубовик завоевал награду высшей пробы по математике, показав второй результат по этой дисциплине среди всех участников. Также обладателем «золота» по информатике стал одиннадцатиклассник Федор Коробейников, а его одноклассник Владислав Мосько по этому предмету взял «бронзу».

Следует отметить, что в состав международного жюри по математике вошел доцент кафедры высшей алгебры и защиты информации механико-математического факультета Игорь Воронович, а по физике – заведующий кафедрой общей физики физического факультета Анатолий Слободянюк.

Всего в олимпиаде приняли участие свыше 40 команд из 19 стран.

Международная Жаутыковская олимпиада проводится в честь известного казахстанского академика и видного ученого-математика Орымбека Жаутыкова. Это совместный проект Республиканского научно-практического центра «Дарын» и Республиканской специализированной физико-математической средней школы-интерната имени О. Жаутыкова для одаренных детей. Уникальное интеллектуальное соревнование является продолжением традиций всесоюзных олимпиад, дает участникам уникальный шанс для дальнейшего роста и развития способностей к точным наукам.
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