На рабочем совещании у председателя Витебского облисполкома обсуждено состояние дел в животноводстве в Шумилинском и Лепельском районах, пишет газета «Витебские вести».

Как рассказал первый заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома Владимир Машеро, по итогам 2016-го хозяйствами Шумилинщины получен самый низкий надой на корову – 2772 кг, (среднеобластной – 4108 кг), нет ни одного сельхозпредприятия, годовой результат которого достигал бы 3400 кг.

Неудовлетворительные показатели по получению приплода (минус 847 телят к 2015-му), выходу телят на 100 коров (55), эффективности осеменения (43%), суточному привесу КРС (462 г), среднему весу реализации скота (244 кг). По подсчетам экономистов, сельхозпредприятия Шумилинского района потеряли в выручке 21,4% из-за низкого качества молока и 62% – за счет сдачи скота ненадлежащим весом.

Если в Шумилинском районе с 2012 года произошло обвальное падение продуктивности молочного стада, то хозяйства Лепельщины постепенно снижают обороты, хотя занимают восьмое место в области по среднему надою на корову (4396 кг). Впрочем, это не результат для региона, где еще недавно получали заметно больше. В 2016 году валовое производство молока составило 98% по отношению к 2015-му. По словам В. Машеро, замечания к работе животноводов Лепельщины незначительные, но они влияют на показатели. В целом район обладает резервами, имеет много высокопродуктивного скота, поэтому для повышения эффективности необходимо строго соблюдать всю технологическую цепочку.

Заслушав руководителей регионов, председатель облисполкома Николай Шерстнёв отметил, что последние два года хозяйства Витебщины увеличили продуктивность: средний надой на корову вырос на 448 кг. Если бы отстающие регионы работали с большей отдачей, то и общий результат был бы выше. Начинать нужно с порядка и дисциплины на каждом участке. Даже за счет обеспечения нормального кормления и содержания животных можно далеко перекрыть отставание в 2%. В то же время есть факты, когда в мороз окна не утеплены, а из сенажных траншей корма подаются скоту вперемешку со снегом.

Председателю Шумилинского райисполкома Александру Снарову, возглавившему район около года назад, Н. Шерстнёв рекомендует уходить от вала текущих проблем, над решением которых должны работать специалисты, а системно заниматься важнейшими задачами выполнения социально-экономических параметров. Необходимо совместно с руководителями хозяйств выработать пошаговый план по выходу из ситуации и контролировать его выполнение.

Каждый показатель существует не сам по себе, а входит в схему работы, четкое исполнение которой приносит результат. Если понадобится помощь специалистов облсельхозпрода, нужно за ней обращаться.

Глава области привел пример, когда в прошлом году специалисты комитета две недели оказывали практическую и методологическую помощь с выездом в одно из хозяйств Витебского района. За короткий срок на типовом комплексе ежедневные надои на корову были подняты с 4 до 12 литров. Так что найти выход можно из любой ситуации.