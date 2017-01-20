|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|22.01.2017
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ООО «РОВАЛЭНТТОРГСЕРВИС» ЗАПЛАТИТ 8400 РУБЛЕЙ ШТРАФА ЗА НЕДОБРОСОВЕСТНУЮ КОНКУРЕНЦИЮ НА ТОВАРНОМ РЫНКЕ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И СИСТЕМ ОХРАНЫ
13:55 21.01.2017
Экономический суд Минской области оставил без изменения постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли о привлечении ООО «РовалэнтТоргСервис» к административной ответственности в виде штрафа в размере 8400 рублей за недобросовестную конкуренцию на товарном рынке технических средств и систем охраны.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в МАРТ, в 2015 году ООО «РовалэнтТоргСервис» в нарушение прав и законных интересов НТ ЗАО «Аларм» ввело в гражданский оборот на территории Беларуси товар, произведенный с использованием ноу-хау конкурента, в связи с чем нарушило запрет, установленный абзацем вторым подпункта 1.1 пункта 1 статьи 16 закона «О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции» от 12 декабря 2013 года.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 21.01.2017
Итоги торгов на БВФБ
на 20.01.2017
Курсы в банках
на 21.01.2017
Конвертация в банках
на 21.01.2017
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте