Экономический суд Минской области оставил без изменения постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли о привлечении ООО «РовалэнтТоргСервис» к административной ответственности в виде штрафа в размере 8400 рублей за недобросовестную конкуренцию на товарном рынке технических средств и систем охраны.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в МАРТ, в 2015 году ООО «РовалэнтТоргСервис» в нарушение прав и законных интересов НТ ЗАО «Аларм» ввело в гражданский оборот на территории Беларуси товар, произведенный с использованием ноу-хау конкурента, в связи с чем нарушило запрет, установленный абзацем вторым подпункта 1.1 пункта 1 статьи 16 закона «О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции» от 12 декабря 2013 года.