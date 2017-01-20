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ЭКОНОМИКА РБ
В 2017 ГОДУ В БЕЛАРУСИ СТАТУС БЕЖЕНЦА МОГУТ ПОЛУЧИТЬ 800 ЧЕЛОВЕК
13:44 21.01.2017
В 2017 году в Беларуси статус беженца могут получить 800 человек. Об этом говорится в постановлении МВД, которым определены квоты на предоставление статуса беженцев в этом году.
Согласно документу, это на 400 человек меньше, чем в 2016 и 2015 годах.
Как уже сообщалось, ЕС выделяет Беларуси 7 млн евро на строительство миграционных центров на 30-50 человек. Речь идет о размещении в центрах только иностранцев — незаконных мигрантов, задержанных в Беларуси. Сирийские либо иные беженцы из ЕС в них размещаться не будут.
Содержание незаконных мигрантов планируется в период проведения необходимых процедур, связанных с идентификацией личности и/или депортацией.
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