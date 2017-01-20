ОАО «Молочные горки» планирует расширить производство творога в 2,5 раза до 10 т в сутки.

Как сообщается на сайте Могилевского областного исполнительного комитета, с этой целью ОАО «Молочные горки» проводит конкурс по определению поставщиков оборудования для производства традиционного (рассыпчатого) творога и ассортимента продуктов на его основе ориентировочной стоимостью 4 млн рублей, на которое заменят имеющееся старое.

Закупка будет осуществляться по двум лотам: первый – оборудование по производству творога, второй – оборудование по фасовке готовой продукции. Ориентировочная стоимость каждого лота – 2 млн рублей (1,027 млн долларов по курсу $1– Br1,9472).

К участию в конкурсе приглашаются резиденты и нерезиденты Беларусь. Документы участников конкурса принимаются до 31 января 2017 года.

Срок поставки оборудования – 1-30 сентября. По планам оно должно быть смонтировано и введено в эксплуатацию до конца текущего года.

Горецкий маслодельно-сыродельный завод основан в 1917 году. В сентябре 1995-го преобразован в ОАО «Горецкий маслодельно-сыродельный завод», в июне 2008-го – в ОАО «Молочные горки». Предприятие имеет участки основного производства: сепарирования сыворотки, творожный участок, участок по выработке кисломолочной продукции, приемно-аппаратный, по выработке сметаны, маслодельный, сыродельный, участок по уходу за сырами.