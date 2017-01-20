ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
22.01.2017

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


СЛЕДУЕТ ИЗБЕГАТЬ ИЗБЫТОЧНОГО ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА – ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА
13:14 21.01.2017

На уровне законов следует избегать избыточного правового регулирования, излишней детализации отдельных положений и неоправданно частой терминологической корректировки. Об этом заявил председатель Конституционного Суда Петр Миклашевич, говоря о выводах принятого 18 января 2017 г. послания Конституционного Суда президенту, Палате представителей и Совету Республики Национального собрания.

«Законодательные акты должны быть способны адаптироваться к меняющимся обстоятельствам и складывающейся новой ситуации в социально-экономическом развитии, отвечать правомерным ожиданиям граждан, соответствовать принципу предсказуемости», – отметил Петр Миклашевич.

В порядке осуществления обязательного предварительного контроля Конституционный Суд в 2016 году проверил конституционность 53 законов. При этом учитывались обязательства Республики Беларусь по соблюдению международных актов, в том числе в рамках ЕАЭС. В ряде случаев Конституционный Суд выявил коллизии и правовую неопределенность отдельных положений законов.

Как сообщает Национальный центр правовой информации, по результатам этих проверок приняты решения, направленные на совершенствование правового регулирования, защиту прав граждан, законных интересов организаций. Так, в решении от 26 апреля 2016 г. указано, что отсутствие в законодательстве права на обжалование решений налогового органа у налогоплательщиков, чьи права и законные интересы могут быть затронуты такими решениями, ограничивает их право на судебную защиту. Конституционный Суд признал, что законодатель должен устранить пробел конституционно-правового регулирования, предусмотрел в Налоговом кодексе право каждого лица на обжалование решения налоговых органов, если по мнению заинтересованных лиц такие решения нарушают их права и законные интересы.

В решении от 25 мая 2016 г. Конституционный Суд признал необходимым устранение правовой неопределенности в конституционно-правовом регулировании приостановления деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей путем внесения изменений в Кодекс об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительный кодекс об административных правонарушениях.

В 2016 году исполнены 9 решений Конституционного Суда, содержащих правовые позиции, направленные на устранение в нормативных правовых актах пробелов, исключение коллизий и правовой неопределенности. В результате внесены изменения в Уголовно-исполнительный кодекс, законы «О здравоохранении», «О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь», «О занятости населения в Республике Беларусь» и др.

Кроме того, Конституционный Суд предлагает на государственном уровне выработать действенный механизм изучения и оценки регулирующего воздействия законодательных актов на достижение целей социально-экономического и общественно-политического развития страны. А также в целях дальнейшего повышения эффективности законодательства выработать новые подходы к кодификации, определив критерии правового регулирования на уровне законов и подзаконных актов. Предлагается на государственном уровне разработать концепцию унификации законодательства в рамках Европейского экономического союза.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 21.01.2017
валюта курс
EUR 2.0754
USD 1.9423
RUB 3.2559
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 20.01.2017
валюта курс +/-
EUR 2.0754 +0.0035
USD 1.9423 -0.0049
RUB 3.2559 -0.0179
все курсы архив

Курсы в банках
на 21.01.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.0680 2.0750
USD 1.9330 1.9400
RUB 3.2310 3.2500
подробнее

Конвертация в банках
на 21.01.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0650 1.0720
EUR/RUB 63.6500 64.1500
USD/RUB 59.5500 60.1000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте