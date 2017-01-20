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ЭКОНОМИКА РБ
СЛЕДУЕТ ИЗБЕГАТЬ ИЗБЫТОЧНОГО ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА – ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА
13:14 21.01.2017
На уровне законов следует избегать избыточного правового регулирования, излишней детализации отдельных положений и неоправданно частой терминологической корректировки. Об этом заявил председатель Конституционного Суда Петр Миклашевич, говоря о выводах принятого 18 января 2017 г. послания Конституционного Суда президенту, Палате представителей и Совету Республики Национального собрания.
«Законодательные акты должны быть способны адаптироваться к меняющимся обстоятельствам и складывающейся новой ситуации в социально-экономическом развитии, отвечать правомерным ожиданиям граждан, соответствовать принципу предсказуемости», – отметил Петр Миклашевич.
В порядке осуществления обязательного предварительного контроля Конституционный Суд в 2016 году проверил конституционность 53 законов. При этом учитывались обязательства Республики Беларусь по соблюдению международных актов, в том числе в рамках ЕАЭС. В ряде случаев Конституционный Суд выявил коллизии и правовую неопределенность отдельных положений законов.
Как сообщает Национальный центр правовой информации, по результатам этих проверок приняты решения, направленные на совершенствование правового регулирования, защиту прав граждан, законных интересов организаций. Так, в решении от 26 апреля 2016 г. указано, что отсутствие в законодательстве права на обжалование решений налогового органа у налогоплательщиков, чьи права и законные интересы могут быть затронуты такими решениями, ограничивает их право на судебную защиту. Конституционный Суд признал, что законодатель должен устранить пробел конституционно-правового регулирования, предусмотрел в Налоговом кодексе право каждого лица на обжалование решения налоговых органов, если по мнению заинтересованных лиц такие решения нарушают их права и законные интересы.
В решении от 25 мая 2016 г. Конституционный Суд признал необходимым устранение правовой неопределенности в конституционно-правовом регулировании приостановления деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей путем внесения изменений в Кодекс об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительный кодекс об административных правонарушениях.
В 2016 году исполнены 9 решений Конституционного Суда, содержащих правовые позиции, направленные на устранение в нормативных правовых актах пробелов, исключение коллизий и правовой неопределенности. В результате внесены изменения в Уголовно-исполнительный кодекс, законы «О здравоохранении», «О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь», «О занятости населения в Республике Беларусь» и др.
Кроме того, Конституционный Суд предлагает на государственном уровне выработать действенный механизм изучения и оценки регулирующего воздействия законодательных актов на достижение целей социально-экономического и общественно-политического развития страны. А также в целях дальнейшего повышения эффективности законодательства выработать новые подходы к кодификации, определив критерии правового регулирования на уровне законов и подзаконных актов. Предлагается на государственном уровне разработать концепцию унификации законодательства в рамках Европейского экономического союза.
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