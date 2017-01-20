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ЭКОНОМИКА РБ


ФЕРМЕРСКИЕ ПРОДУКТЫ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ТЕПЕРЬ МОЖНО КУПИТЬ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ
13:02 21.01.2017

Фермерские и крестьянские продукты Витебской области можно приобрести с помощью Интернета, пишет газета «Витебские вести».

Группы «Фермерские продукты Витебщины» в «Одноклассниках», «ВКонтакте», «Фейсбуке» создал витебский индивидуальный предприниматель Игорь Лапо. Там он предлагает бесплатно разместить информацию о продукции, выращенной и произведенной в личных подсобных, крестьянских фермерских хозяйствах, на дачных и приусадебных участках, в личных садах. Это овощи, фрукты, мясо-молочные изделия и др.

«Порой непросто производителям сельхозпродукции на рынке все продать, хоть все знают, что у них и достойное, и цены доступные. Но не каждый дойдет до рынка. И тем не менее, сейчас многие предпочитают натуральные домашние товары. Почему бы не помочь продавцам и потенциальным покупателям найти друг друга с помощью современных технологий, тем более что сейчас многим привычнее искать все необходимое в интернете», – рассказал предприниматель.

К слову, идея Игоря Лапо вполне укладывается в подпрограмму 10 «Развитие и поддержка малых форм хозяйствования» Государственной программы развития аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 2016-2020 годы. Там сказано, что для увеличения объемов производства сельхозпродукции крестьянским (фермерским) хозяйствам необходимо оказывать информационную поддержку через СМИ и интернет.
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