Бесплатный мастер-класс по приготовлению глазури и оформлению кондитерских изделий пройдет в Минском государственном профессионально-техническом колледже кулинарии 21 января в рамках дня открытых дверей, пишет «Минск-Новости».

Как сообщили в учреждении, в предстоящую субботу пройдет презентация специальности «Кондитер».

«Всем желающим расскажут про особенности подготовки специалистов этого сладкого ремесла. А учащиеся колледжа проведут для гостей мастер-класс по приготовлению белковой глазури. Затем посетители смогут сами расписать ею кондитерские изделия. Специально к дню открытых дверей наши будущие повара и кондитеры испекли заготовки – пряники. Гости колледжа после мастер-класса смогут их продегустировать или забрать вкусный сувенир домой», - рассказала о предстоящем мероприятии преподаватель спецтехнологий по специальности «Кондитер» Галина Размыслович.

К слову, в прошлом году эта профессия была одна из самых популярных в колледже среди абитуриентов.

«Поступить в колледж можно только после 11 классов. На специальность «Кондитер» мы зачисляли ребят со средним баллом аттестата от 7,3 и выше, - рассказала Г. Размыслович. – В ходе обучения парни и девушки приобретают навыки работы со всеми видами теста, им преподают даже уроки рисования и лепки».

Бесплатный мастер-класс пройдет 21 января в 12.00 в кабинете № 24 (1-й корпус колледжа, пр. Партизанский, 70 а).