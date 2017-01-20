Размер превышения доходов бюджета над его расходами по итогам года 2016 года в Могилеве направят на ремонт трех городских школ, пишут «Могилевские ведомости».

Как сообщила на состоявшемся заседании Могилевского горисполкома начальник финансового отдела Могилевского горисполкома Эльмира Воропаева, по итогам работы в 2016 году превышение доходов на расходами городского бюджета (то есть профицит) составило 1,3 миллиона рублей. Эти средства в качестве дополнительного финансирования планируется направить на капитальный ремонт городских школ. Так, в план текущего года включен капремонт трех учреждений образования – средних школ №№12,38,11. Кроме этих объектов, продолжатся работы по ремонту в учреждениях образования, начатые в 2016 году.

Председатель горисполкома Владимир Цумарев, анализируя данное направление деятельности, отметил, что и в дальнейшем при подготовке городских школ к учебному году запланированные на эти цели средства не будут распыляться по всем объектам. По аналогии с практикой прошедшего года их направят для проведения капитального ремонта на несколько учреждений образования, которые в этом особенно нуждаются.

В этой связи он поручил ускорить подготовку документации по вошедшим в список капремонта объектам образования, чтобы к началу школьных каникул оперативно приступить к строительным работам.