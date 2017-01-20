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ЭКОНОМИКА РБ


ГРОДНЕНСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ОБНАРУЖИЛИ СПРЯТАННЫЕ В ВИНОГРАДЕ ШЕСТЬ АККУМУЛЯТОРОВ И 8 ТЫС. БАТАРЕЕК ОБЩИМ ВЕСОМ 214 КГ
11:32 21.01.2017

Аккумуляторы для легковых автомобилей и элементы питания общим весом 214 кг попытался незаконно ввезти на территорию Евразийского экономического союза водитель грузового автомобиля российского перевозчика.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, транспортное средство следовало из Нидерландов через пункт пропуска «Берестовица» Гродненской региональной таможни. Водитель предъявил к таможенному оформлению документы на товар «виноград». В рамках проведения таможенного контроля с применением инспекционно-досмотрового комплекса выявлены сокрытые товары: более 8 тыс. единиц элементов питания (батареек) общим весом 116 кг и 6 аккумуляторов для легковых автомобилей водитель спрятал среди заявленных ягод в полуприцепе, а также в конструктивных полостях кабины автомобиля.

Товар изъят. В отношении водителя начат административный процесс в соответствии с ч 1 ст. 14.5 КоАП Беларуси.
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