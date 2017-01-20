На рабочем совещании председатель облисполкома Николай Шерстнев обратился к теме модернизации ОАО «Доломит» и благоустройства поселка Руба, которые он посетил в понедельник, пишет газета «Витебские вести».

Предприятие республиканской собственности оказалось в положении, когда, как говорится, у семи нянек дитя без глаза. Материально-техническая база находится в плачевном состоянии, оборудование устарело и не соответствует современным требованиям. Энергоносители в структуре себестоимости продукции занимают около 60%. Из-за подъема уровня воды в Двине подтапливаются карьеры, что сказывается на экономике предприятия. Ежемесячно «Доломит» дополнительно платит за электроэнергию, затраченную на откачку воды. При всех сложностях в прошлом году получена приличная выручка – более 500 млрд неденоминированных рублей.

Областные власти не намерены оставлять градообразующее предприятие на произвол судьбы, потому что без доломитовой муки невозможно эффективно работать на земле. Принято решение реализовать план модернизации с привлечением инвесторов. На реконструкцию необходимо 30-35 млн долларов, и пройти она может без ущерба для производственной деятельности. В результате получим предприятие с совсем иной экономикой.

Изменения должны коснуться и самой Рубы, где проживает около 7 тыс. человек. Николай Николаевич заострил внимание на ненадлежащем состоянии объектов социальной сферы (школы, Дворца культуры), пустующих помещениях, недостроенной церкви. Необходимо навести порядок на территории вокруг горпоселка.

Для решения поднятых вопросов создана комиссия под руководством заместителя председателя облисполкома Владимира Пенина, результаты работы которой планируется рассмотреть на следующей неделе с выездом в г.п. Руба.