Извещения на уплату налога на тунеядство получили около 106 тысяч минчан, пишет агентство «Минск-Новости».

Как рассказал начальник инспекции Министерства по налогам и сборам (МНС) по городу Минску Андрей Соболевский, более 11 000 из них представили документы о том, что они не должны возмещать казне финансовые средства, и эти сведения учли.

«По большому счету, наша задача заключается в том, чтобы в общий список не попадали люди, которые не являются социальными иждивенцами. Хотя ошибки, конечно, случаются. Налоговики от них не застрахованы: процесс пока что не настолько хорошо откатан. Но мы движемся к этому. Что касается общей суммы, которая уже поступила в бюджет от названной категории граждан, то это около 2,2 млн рублей. Срок уплаты так называемого налога на тунеядство за 2015 год — не позднее 20 февраля 2017-го. Поэтому некоторым минчанам еще предстоит позаботиться о том, чтобы решить эту задачу»,- сказал Андрей Соболевский.

Размер сбора — 360 рублей. Не слишком ли это большая нагрузка для человека, который совсем не работает?

По словам чиновника, ситуации бывают разные. Именно поэтому законодательством предусмотрена возможность обратиться в местные исполнительные и распорядительные органы власти. Они вправе освобождать от уплаты налога граждан, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Выносится соответствующее решение, и информация поступает в инспекцию МНС. Кроме того, если человек получил извещение о необходимости уплатить сбор на финансирование государственных расходов, у него есть 30 календарных дней, чтобы доказать обратное. Нужно представить в районную инспекцию документы, пояснения, которые подтвердят: гражданин — не плательщик сбора.

Узнать о том, что ты попал в разряд тунеядцев, можно, не только получив заказное письмо. Есть и другие способы известить человека о необходимости уплаты сбора. Например, через его личный электронный кабинет на портале МНС. Правда, эта услуга будет доступна при начислении налога за 2016 год. Относительно 2015-го сервис неактивен. Благодаря личному кабинету на портале физическое лицо может также представить документы, подтверждающие, что человек не входит в число плательщиков сбора. Ездить в налоговую инспекцию с документами и тратить время на общение со специалистом не придется.

Кроме того, на официальном портале МНС есть возможность оплатить сбор на финансирование государственных расходов. Открыть личный кабинет очень просто. Для этого нужно обратиться с паспортом в любой налоговый орган. Граждане при необходимости могут это сделать не только в инспекции по месту своей регистрации, но и в других населенных пунктах страны. Услуга бесплатная.