ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
22.01.2017

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ФИРМЕННЫЕ МАГАЗИНЫ «МАРКО» ОТКРЫЛИСЬ В САРАНСКЕ И ВОРОНЕЖЕ
09:55 21.01.2017

Холдинг «Белорусская кожевенно-обувная компания «Марко» активно расширяет фирменную торговую сеть, пишет газета «Витебские вести» .

Только за 2016 год в республике появилось 12 новых магазинов Marko, сообщили на предприятии. И процесс продолжается: в текущем месяце состоялось открытие первой фирменной торговой точки компании в Осиповичах (Могилевская область). Таким образом, на сегодняшний день в Беларуси насчитывается более 60 магазинов «Марко», 3 — «Браво», и еще 3 — ОАО «Красный Октябрь».

Но продукция известного придвинского производителя обуви и кожгалантереи традиционно пользуется спросом не только у жителей Беларуси. Поэтому фирменная торговая сеть за рубежом тоже постоянно расширяется. Так, в декабре 2016-го в Российской Федерации появились сразу две новые точки, где можно приобрести изделия от «Марко»: в Саранске и Воронеже.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 21.01.2017
валюта курс
EUR 2.0754
USD 1.9423
RUB 3.2559
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 20.01.2017
валюта курс +/-
EUR 2.0754 +0.0035
USD 1.9423 -0.0049
RUB 3.2559 -0.0179
все курсы архив

Курсы в банках
на 21.01.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.0680 2.0750
USD 1.9330 1.9400
RUB 3.2310 3.2500
подробнее

Конвертация в банках
на 21.01.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0650 1.0720
EUR/RUB 63.6500 64.1500
USD/RUB 59.5500 60.1000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте