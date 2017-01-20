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ЭКОНОМИКА РБ
ФИРМЕННЫЕ МАГАЗИНЫ «МАРКО» ОТКРЫЛИСЬ В САРАНСКЕ И ВОРОНЕЖЕ
09:55 21.01.2017
Холдинг «Белорусская кожевенно-обувная компания «Марко» активно расширяет фирменную торговую сеть, пишет газета «Витебские вести» .
Только за 2016 год в республике появилось 12 новых магазинов Marko, сообщили на предприятии. И процесс продолжается: в текущем месяце состоялось открытие первой фирменной торговой точки компании в Осиповичах (Могилевская область). Таким образом, на сегодняшний день в Беларуси насчитывается более 60 магазинов «Марко», 3 — «Браво», и еще 3 — ОАО «Красный Октябрь».
Но продукция известного придвинского производителя обуви и кожгалантереи традиционно пользуется спросом не только у жителей Беларуси. Поэтому фирменная торговая сеть за рубежом тоже постоянно расширяется. Так, в декабре 2016-го в Российской Федерации появились сразу две новые точки, где можно приобрести изделия от «Марко»: в Саранске и Воронеже.
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