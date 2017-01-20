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ЭКОНОМИКА РБ


ЗА ПОКУПКУ АКЦИЙ ЮРЛИЦ – НЕРЕЗИДЕНТОВ БЕЛАРУСИ БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ НАЦБАНКА ЗА 3 НЕДЕЛИ 2017 ГОДА ПО МИНСКУ И ОБЛАСТИ ОШТРАФОВАНО ЧЕТВЕРО ФИЗЛИЦ
09:49 21.01.2017

За покупку акций юридических лиц-нерезидентов Беларуси без получения разрешения Национального банка на физическое лицо налагается штраф в размере от пятидесяти до ста базовых величин, а на юридическое лицо или индивидуального предпринимателя – от ста до двухсот базовых величин.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете государственного контроля, если за весь 2016 год только управлением Департамента финансовых расследований Беларуси по Минской области и Минску за такие действия привлечено к ответственности шесть белорусских граждан и один субъект предпринимательской деятельности, то за три недели января 2017 года уже наказано четверо физических лиц.

Суть их нарушений поясняют примеры. Так, не получив необходимое разрешение Нацбанка, гражданин К. (физическое лицо – резидент республики) ради вывода капитала из Беларуси приобрел 50% простых именных акций юрлица Литвы. Аналогичное нарушение допустил гражданин М., физическое лицо - резидент Беларуси. Он без получения разрешения Нацбанка купил 100% акций юрлица Мали – нерезидента Беларуси, выступив единственным учредителем и сформировав уставный фонд малийского юрлица в размере 1 млн местных франков. Таким образом, оба гражданина провели валютные операции, связанные с движением капитала, без разрешения Национального банка Беларуси, хотя законодательством предусмотрено наличие такого разрешения.

Столкнувшись с финансовой милицией, проштрафившиеся лица убедились: проще получить разрешение, чем платить штраф. Стоит добавить, что деловая репутация субъекта, наряду с прочими факторами, зависит от частоты привлечения к административной ответственности, влияет на включение в планы проверок.

Комитет госконтроля напоминает потенциальным покупателям акций юридических лиц - нерезидентов Беларуси об обязательности получения разрешения Нацбанка. А физическим и юридическим лицам, уже совершившим такое нарушение, рекомендуется самим обратиться в финансовую милицию, что будет расценено как смягчающее обстоятельство при принятии решения о размере штрафа.
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