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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛАРУСЬ ИЗ-ЗА ПТИЧЬЕГО ГРИППА ВВОДИТ С 21 ЯНВАРЯ ВРЕМЕННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПОСТАВКИ МЯСА ПТИЦЫ ИЗ НИДЕРЛАНДОВ
09:33 21.01.2017
Беларусь из-за птичьего гриппа вводит с 21 января временные ограничения на поставки мяса птицы из Нидерландов.
«По данным Международного эпизоотического бюро, на административных территориях Гронинген, Зеландия, Оверэйссел, Северный Брабант, Северная Голландия, Утрехт, Флеволанд, Фрисландия и Южная Голландия Нидерландов зарегистрировано 3876 случаев заболевания птиц высокопатогенным гриппом. В этой связи с 21 января вводятся временные ограничения на ввоз в Беларусь с Нидерландов живой птицы, инкубационного яйца, диких, зоопарковых и цирковых животных, мяса птицы, пищевых продуктов переработки куриного яйца, пуха и пера, кормов и кормовых добавок из птицы, кормов растительного происхождения, охотничьих трофеев (пернатая дичь), а также бывшего в употреблении оборудования для содержания и разделки птицы», - говорится в сообщении Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода.
Все ранее выданные разрешения на ввоз в Беларусь вышеуказанной продукции отменяются.
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