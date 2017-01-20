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ЭКОНОМИКА РБ


ПРИНИМАЕМЫЕ МЕРЫ ПО ФИНАНСОВОМУ ОЗДОРОВЛЕНИЮ ПРЕДПРИЯТИЙ АПК ДАЮТ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ – КОБЯКОВ
09:23 21.01.2017

Принимаемые в Беларуси меры по финансовому оздоровлению предприятий АПК дают положительный эффект. Об этом заявил премьер-министр Андрей Кобяков по итогам рабочей поездки 20 января в Витебскую область.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, премьер-министр посетил ОАО "Глубокский мясокомбинат", где были рассмотрены результаты применения на предприятии норм указа №320 "О развитии сельскохозяйственного производства в Витебской области", а также ознакомился с работой ОАО "Глубокский молочно-консервный комбинат" и производственно-коммерческой фирмы "Аржаница".

Отвечая на вопросы журналистов по итогам рабочей поездки, премьер-министр отметил, что такие поездки в регионы, встречи с местными властями и руководителями предприятий преимущественно связаны с оценкой результатов исполнения указов, направленных на оздоровление финансово-экономического состояния предприятий АПК. Витебская область одной из первых попала под действие таких указов, здесь созданы агрохолдиги, и уже можно подвести первые итоги.

"На примере мясокомбината и молочно-консервного завода оцениваем, как применение указов повлияло на экономическое состояние предприятий, на их способность обеспечить своевременные расчеты с предприятиями сырьевой зоны, каковы перспективы их участия в развитии этих сырьевых зон", - сказал он.

"Первоначальный этап показал, что реализация этих документов дает положительный эффект, - подчеркнул Андрей Кобяков. - Если раньше речь шла о том, чтобы просто обеспечить текущую деятельность предприятий, то сегодня уже разговор о другом. Формируются точки концентрации прибыли, и мы обсуждаем, как за счет этой прибыли оказывать воздействие на сырьевые зоны, влиять на развитие сельхозпредприятий, которые находятся в непростой ситуации. У этих сельхозпроизводителей появляется реальная перспектива вступить на путь оздоровления на хорошей экономической основе, без какого-либо финансирования, не связанного с результатами деятельности".

"У нас в стране обеспечивается макроэкономическая стабилизация, инфляционные процессы затухают, процентные ставки по кредитам, хоть и медленнее, чем нам хотелось бы, но снижаются. В этих условиях мы находим способы воздействия на улучшение финансового состояния предприятий. И это все в совокупности даст здоровый экономический рост без каких-либо колебаний в худшую сторону", - подытожил глава правительства.
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