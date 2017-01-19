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ЭКОНОМИКА РБ
ИЗ СОБРАННОЙ ЗА ГОД ОАО «БЕЛВТИ» ОТ НАСЕЛЕНИЯ И ЮРЛИЦ СТАРОЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ ИЗВЛЕЧЕНО ОКОЛО 10 КГ ДРАГМЕТАЛЛОВ
16:15 19.01.2017
В Минске из собранной за год ОАО «БелВТИ» от населения и юрлиц старой бытовой техники (1 730 т) извлечено около 10 кг драгоценных металлов в пересчете на золото, пишет агентство «Минск-Новости».
Как сообщили в компании, извлечено 100 т цветных и 750 т черных металлов, которые будут использованы как вторичные материальные ресурсы. Также ОАО «БелВТИ» собрало 30 т батареек и 38 тыс. ртутьсодержащих ламп.
С помощью службы бесплатного БелВТИ-такси на предприятие было доставлено более 800 т электронно-электрического хлама, население сдало в приемный пункт 156 т.
Всего по стране группой предприятий «БелВТИ» собрано 3 090 т старой техники, 70 т отработанных батареек и 80 тыс. ламп.
С нового года ОАО «БелВТИ» принимает старую бытовую технику (стиральные машины, газовые и электрические плиты, компьютеры, телевизоры, электрочайники, утюги, радиоприемники…) в заготпункте по адресу: ул. Славинского, 1, по 10 коп. за кило (ранее — по 8 коп.). Деньги горожанам выплачивают на месте.
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