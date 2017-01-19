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ЭКОНОМИКА РБ
ПЕРВЫЙ ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС РЕКОНСТРУКЦИИ СИСТЕМЫ ВОДОПОНИЖЕНИЯ НА СТАНЦИИ МЕТРО «НЕМИГА» БУДЕТ СДАН К 1 АПРЕЛЯ
16:09 19.01.2017
Ввод в эксплуатацию первого пускового комплекса объекта «Станция метрополитена «Немига». Реконструкция системы водопонижения станции» запланирован в срок до 1 апреля 2017 года, пишет агентство «Минск-Новости».
Как сообщил главный инженер УП «Дирекция по строительству Минского метрополитена» Алексей Мурач, проектом комплекса предусмотрено устройство шести скважин водопонижения и еще четырех наблюдательных скважин с отводом воды в городскую сеть ливневой канализации. В перспективе такие меры позволят снизить уровень грунтовых вод около станции метро «Немига».
«Ее особенность (к слову, как и станции «Первомайская») в том, что она возведена в пойме реки Свислочи ниже уровня грунтовых вод, - пояснил А. Мурач. - Ныне действующая станция водопонижения была возведена в 1990 году, однако со временем она исчерпала свои возможности, оказалась неэффективной и потребовала дальнейшего усовершенствования».
Строительные работы на объекте, ограниченном в пределах ул. Богдановича и пр. Победителей, начались в ноябре 2016 г. Тендер на их осуществление выиграло ОАО «Стройтрест № 7».
«К настоящему моменту на объекте организована стройплощадка, подведены все необходимые инженерно-коммуникационные системы, выполнено ограждение территории, где будут вестись работы. На этой неделе специалисты ОАО «Спецстрой № 15» приступят к бурению скважин. Параллельно представители Института истории Национальной академии наук Беларуси будут вести археологические изыскания», - отметил А. Мурач.
Изначально ввод комплекса в эксплуатацию был запланирован на начало сентября 2017 г. — аккурат к празднованию 950-летнего юбилея Минска. Однако по согласованию с КУП «Минская спадчина» дату сместили на начало апреля.
Средства на возведение комплекса в размере 2,1 млн рублей выделены в рамках столичной инвестпрограммы.
В дальнейшем проектом строительства 2-го и 3-го пусковых комплексов предусмотрено проведение работ в подземном пешеходном переходе, ремонт гидроизоляции внутри помещений станции, а также ремонт гидроизоляции стен платформенного участка внутри станции.
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