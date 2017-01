В программе Европейского союза «Горизонт 2020» поддержан для финансирования проект ERA-NET Cofund Maritime and Marine Technologies for a New ERA (2016–2021, www.martera.eu), включающий 18 министерств и организаций из 17 стран, в том числе Национальную академию наук Беларуси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в НАН Беларуси, проекты типа ERA-NET Cofund направлены на координацию научных исследований, прежде всего, стран ЕС с целью получения максимально эффективных «прорывных» инновационных разработок с минимальными затратами, привлекая к ним наиболее подготовленные и конкурентоспособные коллективы из разных стран.

Первый конкурс в рамках ERA-NET Cofund Maritime and Marine Technologies for a New ERA объявлен 16 декабря 2016 г. Он охватывает пять ключевых областей: Экологически чистые морские технологии; Разработка новых материалов и сооружений; Сенсоры, автоматизация, мониторинг и наблюдении; Современное производство; Безопасность.

15 февраля 2017 г. в Брюсселе (Бельгия) будет организована Биржа идей проектов, где участники смогут обменяться накопленным опытом и выработать общую платформу для дальнейшей работы.

Участникам необходимо зарегистрироваться до 8 февраля 2017 года на сайте https://www.b2match.eu/martera, где размещена полная информация о Бирже идей проектов, предполагаемых для участия в конкурсе Сall 2017 ERA-NET Cofund MarTERA. Возможны также подача и обсуждение проектов, а также размещение описаний организаций, стремящихся принять участие в конкурсе Сall 2017 ERA-NET Cofund MarTERA, на сайте on-line.