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ЭКОНОМИКА РБ
РЫБНАЯ ЯРМАРКА ПРОЙДЕТ В МИНСКЕ 21-22 ЯНВАРЯ
15:50 19.01.2017
Специализированная ярмарка «Рыба Беларуси» пройдет 21-22 января в Московском районе, пишет агентство «Минск-Новости».
Как сообщили в Главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома, ярмарка развернется на площадке на пр. Газеты «Правда», 40, и будет работать с 10:00 до 17:00. Рыбхозы страны представят широкий ассортимент прудовой и озерно-речной рыбы (карп, толстолобик, амур, карась, осетровые) и продукции ее переработки (мороженые полуфабрикаты, копчено-вяленая рыбная продукция, рыбные консервы) по доступным ценам.
«Специализированные рыбные ярмарки продолжатся в Минске в январе-феврале», - подчеркнули в ГУПР.
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