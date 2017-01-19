Специализированная ярмарка «Рыба Беларуси» пройдет 21-22 января в Московском районе, пишет агентство «Минск-Новости».

Как сообщили в Главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома, ярмарка развернется на площадке на пр. Газеты «Правда», 40, и будет работать с 10:00 до 17:00. Рыбхозы страны представят широкий ассортимент прудовой и озерно-речной рыбы (карп, толстолобик, амур, карась, осетровые) и продукции ее переработки (мороженые полуфабрикаты, копчено-вяленая рыбная продукция, рыбные консервы) по доступным ценам.

«Специализированные рыбные ярмарки продолжатся в Минске в январе-феврале», - подчеркнули в ГУПР.