Оптимальные (с минимальным перечнем затрат) механизмы установки приборов поквартирного учета тепла в жилых домах города нужно определить ГО «Минское городское жилищное хозяйство» до 2020 г. Об этом, пишет агентство «Минск-Новости», сообщил 18 января генеральный директор объединения Виталий Смирнов.

«Варианты установки таких приборов зависят от схемы теплоснабжения в квартире. Как правило, при вертикальной разводке на радиаторах устанавливаются испарители, если разводка горизонтальная — на всю квартиру устанавливается один счетчик. Показания снимаются перед началом отопительного сезона и после его завершения», - сказал В. Смирнов.

Он добавил, что сейчас производится техническое обследование столичного жилфонда, в теплоснабжающих организациях запрашиваются технические условия. После окончания отопительного сезона эти данные будут анализироваться.

Руководитель МГЖХ привел цифры: сейчас в Минске насчитывается приблизительно 600 жилых домов, построенных за последние 6-10 лет, оснащенных приборами поквартирного учета потребляемой тепловой энергии. В то же время лишь треть этих домов при расчетах за отопление использует показания индивидуальных приборов.

Напомним, система расчета по индивидуальным приборам учета тепла подразумевает под собой перерасчет за потребленную тепловую энергию после окончания отопительного сезона с учетом показаний счетчиков тепла в квартирах. Некоторым жильцам это позволяет вернуть 20-40 руб. за прошедший отопительный период, другим, менее экономным, наоборот, начисляются дополнительные суммы.

В. Смирнов также обратил внимание на то, что в Минске в последние годы все дома-новостройки сдаются в эксплуатацию с приборами поквартирного учета потребляемой теплоэнергии.