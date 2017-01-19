ЭКОНОМИКА РБ

В НОЧЬ НА 20 ЯНВАРЯ ОЖИДАЮТСЯ КРАТКОВРЕМЕННЫЕ ПЕРЕРЫВЫ ДОСТУПА В ИНТЕРНЕТ ПРОВАЙДЕРОВ, ВКЛЮЧЕННЫХ В БЕЛТЕЛЕКОМ

14:50 19.01.2017 20 января с 01:00 до 06:00 предусматриваются кратковременные перерывы доступа в Интернет провайдеров, включенных в РУП «Белтелеком». Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, это связано с проведением работ по очередному обновлению программного обеспечения маршрутизирующего оборудования РУП «Белтелеком».