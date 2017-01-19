|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|19.01.2017
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
В НОЧЬ НА 20 ЯНВАРЯ ОЖИДАЮТСЯ КРАТКОВРЕМЕННЫЕ ПЕРЕРЫВЫ ДОСТУПА В ИНТЕРНЕТ ПРОВАЙДЕРОВ, ВКЛЮЧЕННЫХ В БЕЛТЕЛЕКОМ
14:50 19.01.2017
20 января с 01:00 до 06:00 предусматриваются кратковременные перерывы доступа в Интернет провайдеров, включенных в РУП «Белтелеком».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, это связано с проведением работ по очередному обновлению программного обеспечения маршрутизирующего оборудования РУП «Белтелеком».
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 20.01.2017
Итоги торгов на БВФБ
на 19.01.2017
Курсы в банках
на 19.01.2017
Конвертация в банках
на 19.01.2017
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте