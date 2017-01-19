Излишние административные барьеры и чрезмерную бюрократию при предоставлении земельных участков необходимо исключить. Об этом Александр Лукашенко заявил на совещании по вопросам совершенствования законодательства об изъятии и предоставлении земельных участков.

"Наша задача - подходить ко всем изменениям взвешенно. Я не говорю, что невозможно корректировать какие-то нормы законодательства: и декреты, и указы, и законы подлежат корректировке, поскольку жизнь идет, все меняется. Но я хотел бы знать причину и какие изменения произошли, что мы опять беремся за этот документ, - сказалон. - Передача земли должна приносить государству экономическую выгоду. При этом нужно исключить излишние административные барьеры и чрезмерную бюрократию".

Александр Лукашенко напомнил, что в Беларуси существовали разные подходы к регулированию земельного законодательства: сначала эти вопросы жестко контролировались, а затем губернаторам была дана возможность принимать решения на местах, предоставляя земли инвесторам. Однако данное послабление привело к ненадлежащему исполнению законодательства и, как результат, запущению территорий.

Александр Лукашенко поинтересовался, направлен ли проект указа на решение задач, которые обеспечивали бы сохранность земельных ресурсов как национального достояния государства.

"Упростит ли он процедуры предоставления земельных участков и изменения их целевого назначения? Не создадут ли предлагаемые корректировки лазейки для махинаций с землей? Учитывая обращения граждан, связанные с изъятием земельных участков для государственных нужд, хочу узнать, насколько принимаемые меры послужат разрешению возникающих ситуаций, - сказал он. - В настоящее время остро стоит вопрос о вовлечении в хозяйственный оборот земельных участков, занятых инвесторами, не исполняющими свои обязательства. Особенно в Минской области. Необходимо навести порядок с такими инвесторами".

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, с начала 2017 года действует новый Лесной кодекс, который изменил подходы к организации лесного хозяйства.

Александр Лукашенко поручил доложить, как учтены в проекте указа положения этого документа, каким образом теперь будут предоставляться земли, ранее относившиеся к лесам первой и второй группы, и проводятся ли мероприятия по разработке новых лесоустроительных проектов.

Отдельно он поинтересовался проводимыми мерами по вырубке деревьев вблизи линий электропередачи. По его словам, сплошная вырубка или повторение прошлогодней ситуации, когда в результате вала без электричества остались многие населенные пункты, недопустимы

"Мне уже принесли документ - вдоль кольцевой дороги надо вырубить 220 деревьев. Чем они мешают линии электропередачи? Сколько деревьев до сих пор упало на эту линию электропередачи? Хотел бы услышать объяснения подобных предложений, - подчеркнул А. Лукашенко. - Я хочу, чтобы вы были хозяевами на своей земле и относились к деревьям, которые выросли благодаря Богу, как к вами посаженным".

Председатель Государственного комитета по имуществу Андрей Гаев доложил, что при разработке проекта документа, предусматривающего корректировку указа "Об изъятии и предоставлении земельных участков", были учтены предложения практически всех государственных органов, в том числе Генпрокуратуры и КГК. Кроме того, проект указа размещался на сайте Государственного комитета по имуществу и обсуждался с бизнес-сообществом.

Документом предлагается, не изменяя концептуально существующие подходы к изъятию и предоставлению земельных участков, усовершенствовать данные процедуры и механизмы защиты прав землепользователей, а также усилить ответственность за принимаемые решения по земельным вопросам.