В конце января – начале февраля запланированы изменения в работе пригородных автобусных маршрутов Минска №228 «ДС Карастояновой – Нелидовичи через Паперню», №310 «ДС Славинского - Дубровка», №348С «ДС Карастаяновой – Боровцы», №429 «ДС Дружная – Атолино».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГУ «Столичный транспорт и связь», с целью создания более удобной связи деревень Папернянского сельисполкома с остановочным пунктом «Большевик» в дни приёма граждан специалистами сельисполкома с 30 января по понедельникам и средам организуется работа пригородного автобусного маршрута №228а «ДС Карастояновой – Нелидовичи через Паперню, Большевик», отправлением от ДС Карастояновой в 14:05, от Нелидовичей в 8:08.

С 31 января на пригородном маршруте №429 «ДС Дружная – Атолино» при движении в направлении ДС Дружная вводится остановочный пункт «Сеница».

С 1 февраля с целью ускорения доставки целевой категории пассажиров из схемы пригородного автобусного маршрута №310 «ДС Славинского – Дубровка» исключаются остановочные пункты «Дворец легкой атлетики», «Военная Академия», «Жуков Луг» (при движении из Минска), «Жуков Луг-1», Слободщина (при движении из Минска).

С 4 февраля в связи с обеспечением нормативов пешеходного подхода от д. Боровцы до ближайших действующих зимой остановочных пунктов, а также в связи с крайне низким пассажиропотоком на зимний период отменяются рейсы по маршруту №348С «ДС Карастаяновой – Боровцы».