ЭКОНОМИКА РБ

ВОЗМОЖНОСТЬ ОПЛАТЫ И ВОЗВРАТА БИЛЕТОВ БЖД ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ БУДЕТ ЗАКРЫТА В НОЧЬ С 19 НА 20 ЯНВАРЯ

13:34 19.01.2017 Возможность оплаты и возврата электронных проездных документов (билетов) Белорусской железной дороги через Интернет будет закрыта с 23:00 19 января до 06:00 20 января. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, это связано с проведением плановых технических работ на сети РУП «Белтелеком».