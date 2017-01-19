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ЭКОНОМИКА РБ
ВОЗМОЖНОСТЬ ОПЛАТЫ И ВОЗВРАТА БИЛЕТОВ БЖД ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ БУДЕТ ЗАКРЫТА В НОЧЬ С 19 НА 20 ЯНВАРЯ
13:34 19.01.2017
Возможность оплаты и возврата электронных проездных документов (билетов) Белорусской железной дороги через Интернет будет закрыта с 23:00 19 января до 06:00 20 января.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, это связано с проведением плановых технических работ на сети РУП «Белтелеком».
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