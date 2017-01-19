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ЭКОНОМИКА РБ


МОБИЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР LIFE:) РАСШИРИЛ ГЕОГРАФИЮ LTE В МИНСКЕ И ЕГО ПРИГОРОДЕ
13:17 19.01.2017

Мобильный оператор Life:) расширил географию сети LTE в Минске и его пригороде.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, сегодня сеть 4G стала доступной для абонентов Life:) в таких населенных пунктах, как пос. Привольный, пос. Лесной, д. Валерьяново, пос. Острошицкий городок, д. Самохваловичи, Молодечно, аг. Ратомка, пос. Колодищи, д. Тарасово, аг. Ждановичи, Смолевичи, д. Большое Стиклево, Заславль, аг. Сенница и д. Быкачино. Кроме этого, расширена зона оказания 4G-услуг в Минске.

Жители населенных пунктов, которым становится доступна новая технология, могут уже протестировать 4G. Для этого достаточно иметь 4G-смартфон, 4G SIM-карту и изменить настройки в своем смартфоне, выбрав 4G в качестве типа необходимой сети. Поверить, поддерживает ли смартфон и SIM-карта 4G, можно на сайте оператора в специальном разделе 4g.life.com.by

Уровень проникновения смартфонов с поддержкой 4G в сети Life:) увеличивается ежемесячно. Если на момент запуска показатель был на уровне 15%, то сегодня он составляет уже 26%. Кроме этого, оператор фиксирует стабильно высокий рост продаж 4G-девайсов. Уже сегодня продажи смартфонов с 4G составляют 70% от общего числа продаж всех смартфонов. Самым продаваемым 4G-смартфоном в линейке Life:) по итогам 2016 года стал ZTE А510, он же является и самым популярным гаджетом у абонентов оператора. C 19 января данная модель станет еще более доступной в рамках предложения Smart 2: ежемесячный платеж снизится на 20%.

Сегодня жителям присоединившихся к зоне покрытия наседенных пунктов можно начать использование 4G в рамках нескольких разных предложений оператора. С 26 января можно будет использовать 4G без подключения каких-либо дополнительных услуг. В Минске можно заказать бесплатную доставку 4G SIM-карты.
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