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ЭКОНОМИКА РБ


ОАСО «ПЕНСИОННЫЕ ГАРАНТИИ» ЛИШИЛОСЬ ЛИЦЕНЗИИ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СТРАХОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
12:36 19.01.2017

В ходе проводимых Министерством финансов проверок в отношении открытого акционерного страхового общества «Пенсионные гарантии» выявлено превышение норматива расходов на ведение дела.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минфина, в связи с неустранением в установленный требованием (предписанием) срок выявленных нарушений, Министерством финансов было принято решение о приостановлении на период с 11 по 16 января 2017 года действия выданного открытому акционерному страховому обществу «Пенсионные гарантии» специального разрешения (лицензии) на осуществление страховой деятельности № 02200/13-00004 (зарегистрировано в реестре лицензий Министерства финансов Республики Беларусь 19.12.2003 за № 13-00004).

В период приостановления действия специального разрешения (лицензии) открытое акционерное страховое общество «Пенсионные гарантии» не устранило выявленные нарушения законодательства о страховании.

В этой связи Министерством финансов в соответствии с нормами действующего законодательства Республики Беларусь принято решение о прекращении действия специального разрешения (лицензии) на осуществление страховой деятельности № 02200/13-00004, выданного открытому акционерному страховому обществу «Пенсионные гарантии» с 17 января 2017 г.

Согласно нормам Положения о лицензировании отдельных видов деятельности, утвержденного указом от 1 сентября 2010 г. № 450 «О лицензировании отдельных видов деятельности», открытое акционерное страховое общество «Пенсионные гарантии» обязано передать обязательства по ранее заключенным им договорам добровольного страхования другой страховой организации либо произвести расторжение таких договоров (за исключением случаев возникновения обязательств по осуществлению страховых выплат) и возвратить страхователю часть страхового взноса в соответствии с условиями правил добровольного страхования, на которых они были заключены. При этом страховая организация должна исполнить обязательства по осуществлению страховых выплат, возникшие до расторжения договоров добровольного страхования.

По решению Министерства финансов право на принятие обязательств открытого акционерного страхового общества «Пенсионные гарантии» по ранее заключенным им договорам добровольного страхования предоставлено Республиканскому дочернему унитарному страховому предприятию «Стравита».
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