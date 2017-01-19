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ЭКОНОМИКА РБ
НА АВТОДОРОГЕ М-6 МИНСК-ГРОДНО 20-21 ЯНВАРЯ СКОРОСТНОЙ РЕЖИМ БУДЕТ РЕГУЛИРОВАТЬСЯ С ПОМОЩЬЮ ВРЕМЕННЫХ ЗНАКОВ
12:22 19.01.2017
20 января на участке с 10 по 33 километр, а 21 января на участке с 33 по 57 километр автодороги М-6 Минск-Гродно будет производиться сброс снежного вала с разделительной полосы с использованием роторной техники.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве транспорта и коммуникаций, на время производства работ скоростной режим будет регулироваться с помощью временных знаков.
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