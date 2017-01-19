ЭКОНОМИКА РБ

НА АВТОДОРОГЕ М-6 МИНСК-ГРОДНО 20-21 ЯНВАРЯ СКОРОСТНОЙ РЕЖИМ БУДЕТ РЕГУЛИРОВАТЬСЯ С ПОМОЩЬЮ ВРЕМЕННЫХ ЗНАКОВ

12:22 19.01.2017 20 января на участке с 10 по 33 километр, а 21 января на участке с 33 по 57 километр автодороги М-6 Минск-Гродно будет производиться сброс снежного вала с разделительной полосы с использованием роторной техники. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве транспорта и коммуникаций, на время производства работ скоростной режим будет регулироваться с помощью временных знаков.