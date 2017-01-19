Минский тракторный завод начал программу промышленного туризма.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «МТЗ», ознакомиться с историей предприятия и узнать, чем сегодня живет МТЗ, смогут организованные группы.

В ходе экскурсии можно будет проследить всю технологическую цепочку производства: от механического цеха, где производят шестерни и валы, до корпуса сборки тракторов – главного конвейера предприятия.

Кроме того, туристы увидят выставку тракторов и ознакомятся с новейшей линейкой техники BELARUS.