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ЭКОНОМИКА РБ
МТЗ НАЧАЛ ПРОГРАММУ ПРОМЫШЛЕННОГО ТУРИЗМА
11:55 19.01.2017
Минский тракторный завод начал программу промышленного туризма.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «МТЗ», ознакомиться с историей предприятия и узнать, чем сегодня живет МТЗ, смогут организованные группы.
В ходе экскурсии можно будет проследить всю технологическую цепочку производства: от механического цеха, где производят шестерни и валы, до корпуса сборки тракторов – главного конвейера предприятия.
Кроме того, туристы увидят выставку тракторов и ознакомятся с новейшей линейкой техники BELARUS.
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