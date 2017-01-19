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ЭКОНОМИКА РБ


РАБОЧАЯ ГРУППА ПРИ МИНЭКОНОМИКИ РАССМОТРИТ ВОПРОСЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО ГОСУДАРСТВУ, ЮРЛИЦАМ И ИП
11:52 19.01.2017

Рабочая группа при Министерстве экономики рассмотрит вопросы определения размера вреда (в том числе реального ущерба), причиненного государству, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям противоправными действиями. Такое решение принято на состоявшемся 13 января подготовительном заседании рабочей группы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минэкономики, планируется рассмотреть уяснение необходимости определения и использования в законодательных актах единого понятия терминов «ущерб», «вред»; определение размера вреда (ущерба) исходя из коммерческой оценки (расходов на восстановление, приобретение или создание поврежденного (испорченного), недостающего, уничтоженного имущества), а не балансовой оценки (денежной оценки имущества по бухгалтерским документам) имущества; учет в размере вреда (ущерба) затрат организации, связанных с совершенным противоправным деянием, включая уплату налогов, иных обязательных платежей, страховых взносов; определение в соответствии с Положением, утвержденным постановлением Совета министров №1001 от 7 декабря 2016 г., размера вреда при его выявлении не только в ходе проверок, но и при иных мероприятиях.

Кроме того, рабочая группа рассмотрит квалификацию в качестве вреда перечня следующих фактов (событий) для описания в Положении, иных актах законодательства: приобретение товаров (работ, услуг) с нарушением установленной процедуры, по ценам (тарифам) выше среднерыночных, а также выше цен (тарифов), установленных в соответствии с законодательством; уплата штрафов, экономических санкций, утрата права собственности на имущество в результате применения мер ответственности за совершенные противоправные действия работниками организаций; списания (наличия подлежащей списанию) просроченной дебиторской задолженности без ее погашения; реализация (отпуска) продукции, товаров (работ, услуг) при просроченной дебиторской задолженности, возникшей по вине покупателя, если договором предусмотрено иное; невведение в эксплуатацию оборудования в установленные в проектной или иной документации сроки; нецелевое использование бюджетных средств и средств государственных внебюджетных фондов; незаконное получения денежных средств, в том числе из бюджета, на основании предоставленных недостоверных данных и (или) фиктивных документов; невзыскание платы за сданное в аренду имущество, за переданное в фактическое временное пользование и (или) владение имущество (без заключения договора), неистребование неустойки (неосуществление обязанностей при управлении юридическим лицом в рамках определенного обязательства).
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