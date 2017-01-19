В 2016 году оптовый товарооборот составил 64,8 млрд. рублей, или в сопоставимых ценах 89,6% к уровню 2015 года.

Как сообщает Национальный статкомитет, существенное влияние на оптовый товарооборот республики оказывают организации оптовой торговли Минска. Доля оптового товарооборота столицы в оптовом товарообороте республики составляет 70,2%.