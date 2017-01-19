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ЭКОНОМИКА РБ
В 2016 ГОДУ ОПТОВЫЙ ТОВАРООБОРОТ В БЕЛАРУСИ УПАЛ НА 10,4%
11:48 19.01.2017
В 2016 году оптовый товарооборот составил 64,8 млрд. рублей, или в сопоставимых ценах 89,6% к уровню 2015 года.
Как сообщает Национальный статкомитет, существенное влияние на оптовый товарооборот республики оказывают организации оптовой торговли Минска. Доля оптового товарооборота столицы в оптовом товарообороте республики составляет 70,2%.
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