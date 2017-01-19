Беларусь по показателю «Международная торговля» в рейтинге Всемирного банка «Ведение бизнеса-2016» заняла 30 позицию среди 189 стран мира, опередив страны-участницы Евразийского экономического союза (Армения – 48, Кыргызстан – 79, Казахстан -119, Россия - 140).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, целенаправленная деятельность таможенных органов по внедрению лучших мировых практик стандартизации и упрощения механизма совершения таможенного контроля, повышение результативности таможенного администрирования, сокращение документооборота существенно влияют на благоприятный деловой климат в стране и улучшение условий для развития бизнеса.

Таможенная служба Беларуси продолжит организационную и технологическую модернизацию процесса таможенного администрирования в 2017 году.