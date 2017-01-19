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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛАРУСЬ ПО ПОКАЗАТЕЛЮ «МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ» В РЕЙТИНГЕ ВСЕМИРНОГО БАНКА ЗАНЯЛА 30 МЕСТО
11:24 19.01.2017
Беларусь по показателю «Международная торговля» в рейтинге Всемирного банка «Ведение бизнеса-2016» заняла 30 позицию среди 189 стран мира, опередив страны-участницы Евразийского экономического союза (Армения – 48, Кыргызстан – 79, Казахстан -119, Россия - 140).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, целенаправленная деятельность таможенных органов по внедрению лучших мировых практик стандартизации и упрощения механизма совершения таможенного контроля, повышение результативности таможенного администрирования, сокращение документооборота существенно влияют на благоприятный деловой климат в стране и улучшение условий для развития бизнеса.
Таможенная служба Беларуси продолжит организационную и технологическую модернизацию процесса таможенного администрирования в 2017 году.
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