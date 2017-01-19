Большую работу по повышению качества и конкурентоспособности выпускаемой техники проводит Бобруйский машиностроительный завод, пишут «Могилевские ведомости».

В 2016 году, сообщили на предприятии, уровень несоответствующей необходимым требованиям продукции снизился в полтора раза, потери, связанные с ее выпуском, сократились вдвое, количество претензий по качеству изделий уменьшилось на 15%.

Прошлой осенью, кстати, на предприятии создано новое подразделение – сервисная служба, специалисты которой будут выезжать на шефмонтажные работы и сервисное обслуживание новой техники: нефтяных насосов с индексом 2НК, 2НПС и грунтовых насосов типа HDP, разработкой которых сейчас занимается конструкторское управление завода.

Одновременно на заводе решается задача перехода на новую версию международного стандарта ISO 9001, что позволит еще более повысить качество выпускаемой продукции.