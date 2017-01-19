Розничный товарооборот в 2016 году составил 36,2 млрд. рублей, или 95,9% в сопоставимых ценах к уровню 2015 года.

Как сообщает Национальный статкомитет, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 85,2% розничного товарооборота республики, составил 30,9 млрд. рублей, или 99,1% в сопоставимых ценах к уровню 2015 года.

В расчете на душу населения розничный товарооборот в 2016 году составил 3,8 тыс. рублей. В 2015 году этот показатель составлял 3,7 тыс. рублей.