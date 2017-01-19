|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|19.01.2017
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ В 2016 ГОДУ СОКРАТИЛСЯ НА 4,1% - БЕЛСТАТ
09:32 19.01.2017
Розничный товарооборот в 2016 году составил 36,2 млрд. рублей, или 95,9% в сопоставимых ценах к уровню 2015 года.
Как сообщает Национальный статкомитет, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 85,2% розничного товарооборота республики, составил 30,9 млрд. рублей, или 99,1% в сопоставимых ценах к уровню 2015 года.
В расчете на душу населения розничный товарооборот в 2016 году составил 3,8 тыс. рублей. В 2015 году этот показатель составлял 3,7 тыс. рублей.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 20.01.2017
Итоги торгов на БВФБ
на 19.01.2017
Курсы в банках
на 19.01.2017
Конвертация в банках
на 19.01.2017
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте