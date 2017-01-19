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ЭКОНОМИКА РБ


ЗА СЧЕТ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ СИСТЕМЫ ЖКХ МИНСКА СЭКОНОМЛЕНО 35 МЛН РУБЛЕЙ В 2016 ГОДУ
09:19 19.01.2017

По предварительным подсчетам, в сфере ЖКХ города удалось сэкономить 35 млн руб. в прошлом году, пишет агентство «Минск-Новости».

Как сообщил генеральный директор ГО «Минское городское жилищное хозяйство» Виталий Смирнов, при этом возмещение населением затрат на оказание ЖКУ возросло до более чем 60%.

В. Смирнов напомнил, что основными целями преобразования системы ЖКХ столицы были повышение качества оказываемых услуг, а также сокращение затрат на их оказание, чтобы процент возмещения жителями увеличился без роста тарифов. По оценке руководителя МГЖХ, эти задачи выполнены.

«Так, планово-расчетная цена (ПРЦ) услуги «техническое обслуживание жилфонда» в 2016 г. составила 11,55 коп. на 1 кв. м общей площади квартиры. Тариф для населения на эту услугу в 2016 г. находился на уровне 9,94 коп. По факту он покрывал 92 % от себестоимости, которая составила 11 коп. на 1 кв. м площади квартиры. За счет сокращения себестоимости повысили процент возмещения стоимости услуги жителями. В 2017 г. прошлогодняя ПРЦ сохранится, а тариф для населения составит 10 коп.», - пояснил В. Смирнов.

Напомним, в ходе реформирования системы ЖКХ в Минске произведена оптимизация численности сотрудников жилищных организаций, укрупнение ЖЭС в ЖЭУ, объединение всех 43 РСЦ в единый расчетно-справочный центр и другие эффективные изменения.

«Жилищные организации избавились от непрофильных активов: фарфорового завода, военкоматов, коровников, теплотрасс, кабельных сетей, водоводов — практически все это за 2016 г. было передано на баланс специализированным организациям. Также из бюджета города были выделены средства для сноса тех объектов, которые были ветхими, длительное время не эксплуатировались и не нужны были ни городу, ни нам: 15 объектов в 2015 г., 7 — в 2016 г., 10 запланировано снести в 2017 г.», - продолжил руководитель МГЖХ.

Он добавил, что жилищные организации отказались и от лишней техники, которой на их балансе тоже хватало. Например, у каждого ЖРЭО были экскаваторы, которые использовались всего несколько раз в месяц, но все равно нуждались и в обслуживании, и в ремонте. Теперь большинство техники передано на баланс специализированных организаций. В жилищных службах оставили только необходимый минимум — около 80 единиц. Остальную технику при необходимости заказывают у других предприятий. Так выходит дешевле.
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