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ЭКОНОМИКА РБ


МОБИЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР VELCOM ПЛАНИРУЕТ СОЗДАТЬ ПЕРВУЮ В БЕЛАРУСИ СЕТЬ ДЛЯ «ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ»
17:19 13.01.2017

Мобильный оператор Velcom работает над созданием первой в стране сети для интернета вещей (IoT – Internet of Things).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в коммуникационном агентстве АГТ, новая технология способна не только повысить эффективность управления городской инфраструктурой, но и позволит пользователям дистанционно управлять домашними устройствами.

Для новой сети планируется задействовать узкую полосу частот в 200 кГц в том же диапазоне, который сейчас используется для GSM-связи.

«Чтобы запустить новую сеть, не нужен даже дополнительный радиочастотный ресурс – достаточно лишь осуществить программные настройки базовых станций под новую технологию», – пояснили в компании.

В компании Velcom готовы приступить к построению новой сети в текущем году.

«Это может быть уникальная сеть, аналогов которой нет в Беларуси и за рубежом. Нам предстоит усовершенствовать привычную технологию M2M (machine-to-machine) с переходом на новую узкополосную сеть для IoT с более широким покрытием, повышенным уровнем проникновения сигнала и высокой энергоэффективностью», – отметили в Velcom.

Переход на новую сеть IoT также позволил бы снизить затраты существующих пользователей M2M-устройств, повысить эффективность использования радиочастот и может открыть новые возможности для интернета вещей. Так, к примеру, в Минске могут появиться умные парковки: с помощью специального приложения водители смогут узнать есть ли свободные места на парковке, на каком уровне они находятся и, в случае необходимости, забронировать место. Принцип действия такой парковки основан на работе специальных датчиков, которые оперативно передают информацию на базовую станцию связи. Еще одно возможное направление – система дистанционного контроля химического состава, качества и уровня воды в водоемах.

В будущем сеть для IoT могла бы помочь и обычным абонентам: уже сейчас прорабатываются варианты внедрения интеллектуальных счетчиков электричества, газа, воды, систем управления охранной и пожарной сигнализацией, системы отслеживания автомобилей, домашних животных и предметов, элементов инфраструктуры «умного» города (уличные фонари, мусорные контейнеры и т.п.).

«Через несколько лет интернет будет в каждом устройстве, будь то телевизор или стиральная машина. Производители уже сейчас начинают внедрять специальные модули в свою технику, а в будущем это коснется большинства массовых моделей», – считают в Velcom.

Новая сеть, как ожидается, по уровню проникновения в 50 раз может превысить возможности GSM-связи. Это позволило бы одинаково легко «общаться» с «умными» устройствами как на открытой местности, так и внутри зданий, на цокольных этажах и в подвальных помещениях.

Серьезные усилия оператор планирует направить на обеспечение безопасности и конфиденциальности информации. Сеть для IoT может поддерживать шифрование end-to-end, когда закодированная информация передается от одного устройства к другому напрямую.

«Существующие М2М решения мало приспособлены для большого количества «умных» девайсов, тогда как новая технология позволила бы эффективно использовать сотни тысяч IoT-устройств с недорогими датчиками. Все это может привести к активному развитию технологии интернета вещей в Беларуси», – подчеркнули в Velcom.
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