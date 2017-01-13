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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛШИНА ПЛАНИРУЕТ ОСВОИТЬ ДО 2020 ГОДА ПРОИЗВОДСТВО ЛЕГКОВЫХ И ЛЕГКОГРУЗОВЫХ ШИН С ПОСАДОЧНЫМ ДИАМЕТРОМ ОТ 16 ДО 20 ДЮЙМОВ
17:11 13.01.2017
ОАО «Белшина» планирует освоить до 2020 года производство легковых и легкогрузовых шин с посадочным диаметром от 16 до 20 дюймов, предназначенных для эксплуатации на импортных автомобилях.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, также планируется освоить грузовые радиальные ЦМК шины с посадочным диаметром в диапазоне от 17,5 до 24 дюймов для грузовых автомобилей, прицепов и полуприцепов, городских и междугородних автобусов.
Пополнится семейство сельскохозяйственных радиальных шин для тракторов и сельскохозяйственной техники отечественного и импортного производства.
Будут разработаны и освоены новые крупногабаритные и сверхкрупногабаритные диагональные шины для погрузчиков, лесопромышленных машин, строительно-дорожной техники, а также радиальной конструкции ЦМК шины с посадочным диаметром 57 – 63 дюйма для карьерных самосвалов особо большой грузоподъемности.
Будут поставлены на производство и новые индустриальные шины с посадочным диаметром 25 – 29 дюймов, предназначенные для погрузчиков, бульдозеров и сочлененных самосвалов.
За последние 3 года Белшина поставила на серийное производство 60 новых типоразмеров шин. Всего на предприятии освоено более 350 моделей шин. За время существования инженерно-технического центра предприятия разработано 283 технических проекта на новые шины, а поставлено на серийное производство 162 новых типоразмера шин.
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