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ЭКОНОМИКА РБ


ОРГАНАМИ ПРОКУРАТУРЫ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ ЯНВАРЯ 2017 ГОДА ВОЗБУЖДЕНЫ УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА О ХИЩЕНИЯХ И ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИИ СЛУЖЕБНЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ
16:56 13.01.2017

Органами прокуратуры в первой половине января 2017 года возбуждены уголовные дела о хищениях, превышении и злоупотреблении служебными полномочиями.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генпрокуратуре, прокуратурой Могилевской области по материалам УБЭП УВД Могилевского облисполкома возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.426 УК (превышение служебных полномочий) в отношении бывшего директора УКП «Жилкомхоз» (Могилев), который подозревается в организации закупки товарно-материальных ценностей по завышенной стоимости. Тем самым предприятию причинен ущерб на сумму 57 тыс. рублей.

Прокуратурой Могилева по материалам ОБЭП Ленинского РОВД города возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.210 УК (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями) в отношении бывшего главного бухгалтера ООО «Алемир», которая подозревается в совершении хищения на сумму более 867 тыс. рублей.

Прокуратурой Дрибинского района по материалам УБЭП УВД Могилевского облисполкома возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.426 УК в отношении директора Дрибинского УКП «Жилкомхоз», который подозревается в организации закупки товарно-материальных ценностей по завышенной стоимости, чем причинил предприятию ущерб на сумму более 12 тыс. рублей.

Прокуратурой Шарковщинского района по материалам ГУБОПиК МВД возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.426 УК в отношении директора КУПСХП «Городец», который подозревается в организации закупки товарно-материальных ценностей по завышенной стоимости и причинении таким образом ущерба предприятию на сумму более 60 тыс. рублей.

Прокуратурой Россонского района по материалам УБЭП УВД Витебского облисполкома возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.426 УК в отношении директора УП «ЖКХ Россонского района», который подозревается в организации закупки товарно-материальных ценностей по завышенной стоимости. Сумма причиненного ущерба составила 16 тыс. рублей.

Прокуратурой Минского района по материалам УБЭП УВД Минского облисполкома возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.424 УК (злоупотребление служебными полномочиями) в отношении заместителя председателя Минского райисполкома, который подозревается в том, что он, работая ранее председателем сельского исполнительного комитета, совместно с ведущим специалистом землеустроительной службы указанного райисполкома незаконно предоставил его сестре земельный участок в частную собственность, чем причинил ущерб государству на сумму более 12 тыс. долларов США.

Прокуратурой Молодечненского района по материалам УВД Минского облисполкома возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.426 УК в отношении директора филиала «Агрофирма «Лебедево» РУП «Минскэнерго» и его сына – руководителя фермерского хозяйства. Директор подозревается в организации закупки товарно-материальных ценностей у фермерского хозяйства по завышенной стоимости. Ущерб, причиненный филиалу, составил более 5 тыс. рублей.

Прокурором Столинского района по материалам РОВД возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.211 УК (присвоение имущества) в отношении бывшего маркетолога ОАО «Горынский КСМ», который подозревается в присвоении продукции на общую сумму более 41 тыс. рублей.

Указанные уголовные дела направлены прокурорами в соответствующие подразделения Следственного комитета для организации предварительного расследования.
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