В Мингорисполкоме подтвердили факт консервации строительства «Газпром центра» в Минске. Об этом заявил заместитель председателя комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Николай Бутрим.

Как сообщает сайт Федерации профсоюзов Беларуси, такое решение принято из-за проблем с фундаментом небоскреба. При запланированной высоте в 189 метров здание со временем будет проседать. Чиновник видит два выхода из сложившейся ситуации: укрепление фундамента либо снижение количества этажей здания. «Газпром центр» начали строить в нашей столице в 2015 году. Комплекс появится на месте бывшего автовокзала «Московский».

Окончание возведения «Газпром центра» было запланировано на 2018 год. Однако из-за консервации сроки, вероятно, растянутся.