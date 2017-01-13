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ЭКОНОМИКА РБ
МИНСКАЯ МЭРИЯ ПОДТВЕРДИЛА ПРОБЛЕМЫ С ФУНДАМЕНТОМ «ГАЗПРОМ ЦЕНТРА»
16:36 13.01.2017
В Мингорисполкоме подтвердили факт консервации строительства «Газпром центра» в Минске. Об этом заявил заместитель председателя комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Николай Бутрим.
Как сообщает сайт Федерации профсоюзов Беларуси, такое решение принято из-за проблем с фундаментом небоскреба. При запланированной высоте в 189 метров здание со временем будет проседать. Чиновник видит два выхода из сложившейся ситуации: укрепление фундамента либо снижение количества этажей здания. «Газпром центр» начали строить в нашей столице в 2015 году. Комплекс появится на месте бывшего автовокзала «Московский».
Окончание возведения «Газпром центра» было запланировано на 2018 год. Однако из-за консервации сроки, вероятно, растянутся.
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