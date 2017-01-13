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ЭКОНОМИКА РБ


БМЗ В 2016 ГОДУ ИНВЕСТИРОВАЛ В ОХРАНУ ТРУДА БОЛЕЕ 1 МЛН ДОЛЛАРОВ
16:21 13.01.2017

Белорусский металлургический завод в 2016 году направил более 2,3 млн рублей, или 1,15 млн долларов в охрану труда и создание безопасных и здоровых условий труда для своих сотрудников.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ОАО «БМЗ – Управляющая компания холдинга «БМК», ключевое место в структуре затрат предприятия на охрану труда занимает закупка для работников специальной одежды, обуви и пр. средств индивидуальной защиты. На эти цели было потрачено более 1 млн рублей. Еще почти 1,2 млн рублей были израсходовано на мероприятия по улучшению условий труда, проведение медицинских осмотров, обеспечение сотрудников молоком или равноценными пищевыми продуктами, смывающими и обезвреживающими веществами, стирку спецодежды.

БМЗ (наряду с обязательным страхованием) заключил договор с ЗАСО «Промтрансинвест», согласно которому заводчане дополнительно имеют право на материальную компенсацию травм, полученных в том числе и от непроизводственных несчастных случаев, произошедших в течение одного часа до начала работы и после нее. В целом, за 2016 год выплачено соответствующих компенсаций в связи с несчастными случаями на сумму более 60 тыс. рублей.

Всего на БМЗ в организации работы по охране труда заняты 24 специалиста. Кроме того, посильную помощь в этом вопросе оказывает заводская профсоюзная организация, в ее штате находятся 473 общественных инспектора по охране труда, избранных в результате открытого голосования в трудовых коллективах. За 2016 год их силами проведено 52324 проверки соблюдения законодательства о труде и охране труда.
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