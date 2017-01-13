В Беларуси на 1 января широкая денежная масса, которая включает наличные деньги в обращении, средства населения и предприятий на счетах в банках, уменьшилась по сравнению с показателем на 1 декабря 2016 г. на 0,26% и составила 33935 млн руб.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном банке, объем наличных денег в обороте (показатель M0) за декабрь увеличился до 1790,6 млн руб. (8,9% к показателю на 1 декабря 2016 г.).

Денежный агрегат M1, который включает наличные деньги в обороте и переводные депозиты в национальной валюте (средства на текущих рублевых счетах, вклады до востребования в рублях, иные счета в рублях) в декабре увеличилась на 2,4% и составила 5324,6 млн руб.

Денежная масса в национальном определении (денежный агрегат М2, который включает агрегат М1 и другие (срочные, условные) депозиты в национальной валюте) на 1 января составила 10639,7 млн руб., увеличившись на 0,8%.

Объем ценных бумаг, выпущенных банками (вне банковского оборота) в национальной валюте, за декабрь уменьшился до 168 млн руб., или на 3%.

Рублевая денежная масса (денежный агрегат М2*), которая кроме агрегата М1 включает другие (срочные, условные) рублевые депозиты, средства населения и юрлиц в рублевых ценных бумагах, на 1 января увеличилась за прошлый месяц на 0,7% и составила 10807,7 млн руб.

Объем ценных бумаг, выпущенных банками (вне банковского оборота) в иностранной валюте, за декабрь вырос на 3,4% до 2196,2 млн руб.