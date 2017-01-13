ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
15.01.2017

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ШИРОКАЯ ДЕНЕЖНАЯ МАССА В БЕЛАРУСИ НА ЯНВАРЬ УМЕНЬШИЛАСЬ НА 0,26%
16:02 13.01.2017

В Беларуси на 1 января широкая денежная масса, которая включает наличные деньги в обращении, средства населения и предприятий на счетах в банках, уменьшилась по сравнению с показателем на 1 декабря 2016 г. на 0,26% и составила 33935 млн руб.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном банке, объем наличных денег в обороте (показатель M0) за декабрь увеличился до 1790,6 млн руб. (8,9% к показателю на 1 декабря 2016 г.).

Денежный агрегат M1, который включает наличные деньги в обороте и переводные депозиты в национальной валюте (средства на текущих рублевых счетах, вклады до востребования в рублях, иные счета в рублях) в декабре увеличилась на 2,4% и составила 5324,6 млн руб.

Денежная масса в национальном определении (денежный агрегат М2, который включает агрегат М1 и другие (срочные, условные) депозиты в национальной валюте) на 1 января составила 10639,7 млн руб., увеличившись на 0,8%.

Объем ценных бумаг, выпущенных банками (вне банковского оборота) в национальной валюте, за декабрь уменьшился до 168 млн руб., или на 3%.

Рублевая денежная масса (денежный агрегат М2*), которая кроме агрегата М1 включает другие (срочные, условные) рублевые депозиты, средства населения и юрлиц в рублевых ценных бумагах, на 1 января увеличилась за прошлый месяц на 0,7% и составила 10807,7 млн руб.

Объем ценных бумаг, выпущенных банками (вне банковского оборота) в иностранной валюте, за декабрь вырос на 3,4% до 2196,2 млн руб.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 14.01.2017
валюта курс
EUR 2.0740
USD 1.9509
RUB 3.2853
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 13.01.2017
валюта курс +/-
EUR 2.0740 -0.0034
USD 1.9509 -0.0033
RUB 3.2853 -0.0049
все курсы архив

Курсы в банках
на 13.01.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.0710 2.0760
USD 1.9500 1.9540
RUB 3.2750 3.2870
подробнее

Конвертация в банках
на 13.01.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0620 1.0650
EUR/RUB 63.0500 63.5500
USD/RUB 59.4500 59.9000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте