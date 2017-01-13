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ЭКОНОМИКА РБ


УЧЕНЫЕ БГУ РАЗРАБОТАЛИ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
15:47 13.01.2017

В БГУ разработали и создали компьютеризированную медицинскую установку общей гипертермии «Птичь-М».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в БГУ, аппарат предназначен для комплексного лечения различных форм онкологических заболеваний в специализированных клиниках.

На современном этапе это единственная в Беларуси установка, которая эксплуатируется в Республиканском научно-практическом центре онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова.

На базе центра в прошлом году завершились технические, гигиенические и медицинские клинические испытания научно-технической разработки БГУ. Разработка ученых обеспечивает ВЧ-нагрев, прецизионный контроль и поддерживает температурный профиль тела пациента. Она создана специально для лечения различных форм онкологических заболеваний.

Суть общей гипертермии, известной как эффективной лечебной методики тяжелых заболеваний, состоит в проведении сеанса плавного нагрева тела пациента до критических температур – 41-42С.

Данная процедура проводится под наблюдением специалистов разного врачебного профиля, так как пациент находится под общим наркозом в течение 2-3 часов. Кроме того, одновременно с процедурой гипертермии, пациент получает и медикаментозное лечение – курс химиотерапии.

Установлено, что такой комплексный подход в лечении онкобольных эффективен, поскольку лекарственные препараты при одновременном воздействии высоких температур способны «убить» раковые клетки больного.

Сама установка представляет собой встроенный и вынесенный компьютеры, которые образуют двухконтурную аппаратно-программную управляющую систему. Она обеспечивает надежный автоматический и ручной контроль всех режимов работы медицинской установки.

Новая разработка также обеспечивает непрерывную индикацию важных для медиков параметров. На всех этапах комплексного лечения, компьютерами ведется создание и документирование детальных отчетов о проводимых процедурах.

Компьютеризированная медицинская установка внесена в Реестр медицинской техники и изделий медицинского назначения Беларуси.

После включения в медицинский государственный кадастр «Птичь-М», согласно действующему законодательству, может применяться не только в белорусских учреждениях здравоохранения, но и в странах Евразийского экономического союза.

Кроме нашей страны, в него входят Армения, Казахстан, Россия и Кыргызстан. Что же касается близкой перспективы, то регистрация в Реестре медицинской техники и изделий медицинского назначения даст возможность оснастить многие белорусские клинические больницы и научно-практичные центры, в которых лечат онкобольных. В дальнейшем – продвигать в медицинские учреждения стран ЕАЭС.

Авторами этой разработки являются заведующий научно-исследовательской лабораторией информационно-измерительных систем факультета радиофизики и компьютерных технологий БГУ Игорь Стецко и ведущий научный сотрудник Сергей Семенович.
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