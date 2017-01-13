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ЭКОНОМИКА РБ
ВИТЕБСКАЯ ТАМОЖНЯ ПЕРЕВЫПОЛНИЛА ПЛАН ПО ПОПОЛНЕНИЮ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА В 2016 ГОДУ НА 0,7%
15:15 13.01.2017
Витебская таможня за 12 месяцев 2016 года завела 2893 дела об административных правонарушениях, обратила в доход государства незаконно перемещаемого через таможенную границу товара общей стоимостью около 9 млн рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Витебской таможне, за 2016 год плановое задание по исполнению доходной части республиканского бюджета выполнено на 100,7%.
Ежедневно через пункты пропуска «Урбаны» и «Григоровщина» в зоне деятельности таможни перемещалось в среднем 600 легковых автомобилей, 560 грузовых автомобилей и 4,5 тысячи тонн грузов.
Витебская таможня занимает лидирующую позицию в системе по минимальному времени нахождения транспорта в зоне таможенного контроля: 88% транспортных средств с грузом находятся в зоне таможенного контроля менее 2 часов, а 67% – менее 10 минут. В 99,7% случаев перемещения товаров автомобильным и железнодорожным транспортом таможня перешла на электронные копии транзитной декларации.
В зоне деятельности таможни используется инспекционно-досмотровый комплекс, экономическая эффективность которого составляет 81 рубль дохода на 1 рубль затрат, что является одним из лучших показателей в республике.
Кинологи таможни самостоятельно и во взаимодействии с иными правоохранительными органами области выявило незаконное перемещение 228 единиц лекарственных препаратов, содержащих психотропные вещества, а также в общей сложности около 300 г опасного наркотического средства «марихуана».
Кроме того, за 2016 год сотрудниками таможни пресечено на 42% больше попыток дачи взятки, чем в 2015 году.
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