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ЭКОНОМИКА РБ
МЕБЕЛЬ НОВОЙ ТОРГОВОЙ МАРКИ ОАО «ИВАЦЕВИЧДРЕВ» МОЖНО КУПИТЬ УЖЕ В ТРЕХ МАГАЗИНА МИНСКА
15:08 13.01.2017
Мебель новой торговой марки MySTAR производства ОАО «Ивацевичдрев» можно купить уже в трех магазина Минска.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна «Беллесбумпром», мебельные магазины MySTAR открыты в ТЦ «Мебельный мегамаркет «Домашний очаг» (3 этаж), в мебель-центре «ОЗЕРЦО» (1 этаж) и в ТЦ «Ленинград» (3 этаж).
Мебель изготавливается на современном высокотехнологичном немецком и австрийском оборудовании: IMA Klessmann GmbH Holzbearbeitungssysteme и Schelling Anlagenbau GmbH.
В ассортименте гостиные, спальни, кухни, мебель для детских комнат, офисов, прихожих и сопутствующие товары.
Дизайн выполнен в современном минималистичном стиле во всевозможных цветовых решениях и ценовых диапазонах.
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