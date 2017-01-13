Мебель новой торговой марки MySTAR производства ОАО «Ивацевичдрев» можно купить уже в трех магазина Минска.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна «Беллесбумпром», мебельные магазины MySTAR открыты в ТЦ «Мебельный мегамаркет «Домашний очаг» (3 этаж), в мебель-центре «ОЗЕРЦО» (1 этаж) и в ТЦ «Ленинград» (3 этаж).

Мебель изготавливается на современном высокотехнологичном немецком и австрийском оборудовании: IMA Klessmann GmbH Holzbearbeitungssysteme и Schelling Anlagenbau GmbH.

В ассортименте гостиные, спальни, кухни, мебель для детских комнат, офисов, прихожих и сопутствующие товары.

Дизайн выполнен в современном минималистичном стиле во всевозможных цветовых решениях и ценовых диапазонах.