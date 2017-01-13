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ЭКОНОМИКА РБ


БЕЛОРУССКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА ОПРЕДЕЛИЛА 155-ТЫСЯЧНОГО ПАССАЖИРА
14:56 13.01.2017

В результате мониторинга, проводимого Белорусской железной дорогой с начала курсирования с августа прошлого года моторвагонного подвижного состава повышенной комфортности — поездами межрегиональных линий (ЭПМ), установлена продажа 155-тысячного проездного документа (билета).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, 155-тысячный пассажир 2017 года совершит поездку 13 января в поезде №710 по маршруту Минск-Гомель. Поезд отправится со станции Минск-Пассажирский в 11.08. Перед его отправлением почетному пассажиру будет вручен памятный сувенир от Белорусской железной дороги. Вручение именно 155-тысячному пассажиру сувенира от БЖД не случайно – 27 декабря 2017 года Белорусской железной дороге исполнится 155 лет.

Курсирование электропоезда ЭПМ на направлении Минск-Гомель является одним из популярных на Белорусской железной дороге.

Сегодня время в пути от Минска до Гомеля составляет менее трех часов и это самая быстрая и конкурентоспособная поездка между столицей и крупнейшим областным центром страны.

Идеология этого формата заключается в организации пассажирских перевозок между столицей и областными центрами утром и вечером при максимальной скорости движения и минимальном количестве остановок в пути.

С начала курсирования ЭПМ проводился мониторинг по изучению мнения пассажиров, включая вопросы реализации проездных документов, предоставления современного уровня сервиса, комфорта, информационного обслуживания.

В результате с 29 декабря прошлого года в электропоездах межрегиональных линий бизнес-класса по маршруту Минск-Гомель-Минск организован доступ к мультимедийному контенту. Реализация нового проекта, единственного в настоящее время в транспортном комплексе Беларуси стала возможной благодаря монтажу в поездах программно-аппаратного комплекса — медиасервера.

Развитие межрегиональных перевозок бизнес-класса между Минском и другими областными центрами с учетом перспектив и возможности закупки нового подвижного состава, а также работа по дальнейшему повышению качества оказываемых услуг и выработке принципов обслуживания пассажиров будет продолжена.
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