Услуги БелГИСС доступны на Едином портале электронных услуг.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в БелГИСС, речь идет о доступе к услугам, позволяющим получить сведения из государственного информационного ресурса «Продукция, закупаемая для государственных нужд», владельцем которого является БелГИСС.

В режиме реального времени «запрос-ответ» можно получить информацию: о характеристиках продукции Республики Беларусь; об изготовителях продукции Беларуси; о документах о подтверждении соответствия продукции РБ; о технических нормативных документах Республики Беларусь, на основании которых осуществляется выпуск продукции, и сроках их действия.

Данные услуги предоставляются неограниченному перечню потребителей на возмездной основе по доступу со строгой аутентификацией (доступ с использованием личной электронной цифровой подписи потребителя).