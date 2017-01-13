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ЭКОНОМИКА РБ


КОМИССИЯ МАРТ РАССМОТРЕЛА 12 ЖАЛОБ ПО ПРОЦЕДУРАМ ГОСЗАКУПОК
13:50 13.01.2017

Комиссия Министерства антимонопольного регулирования и торговли рассмотрела 12 жалоб на действия и решения заказчиков (организаторов) и созданных ими комиссий по проведению процедур государственных закупок.

В итоге комиссией предписано обязать заказчиков отменить проведенные процедуры и, устранив нарушения, провести новые процедуры в соответствии с законодательством о государственных закупках по жалобам: ООО «ВиВа Спейс» на решение комиссии заказчика – ГУ «Минское эксплуатационное управление вооруженных сил»; СП ООО «Аквасан» на решение комиссии заказчика – ГУ «Логойский дом-интернат для престарелых»; ОАО «Гроднохлебпром» филиал «Волковысский хлебозавод» на решение комиссии заказчика – отдел образования, спорта и туризма Берестовицкого районного исполнительного комитета; ЧУП «ВентЭнергоСервис» на действия комиссий заказчиков: ГУ «Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова»; УЗ «3-я городская клиническая больница имени Е.В. Клумова»; УЗ «19-я городская детская поликлиника», в связи с выявленными нарушениями законодательства.

По жалобам: ООО «Аримедсервис» на решение комиссии заказчика – ГУ УЗ «Молодечненская ЦРБ»; УП «Оптика-Сервис Плюс» на решение комиссии заказчика – УЗ «25-я ЦРП Московского района Минска» комиссией предписано отменить решения о выборе участника-победителя, обязать комиссии заказчиков провести повторную оценку и сравнение предложений участников, и принять решения в соответствии с законодательством о государственных закупках.

По жалобам: ООО «Т-Медика» на решение комиссии заказчика – ГУ УЗ «Молодечненская ЦРБ»; ПУП «ТеплоЭнергоСвязь» на решение комиссии заказчика – РНПЦ «Психического здоровья»; а также двум жалобам СП ООО «Аквасан» на решения комиссии заказчика – ДИН МВД Беларуси комиссией не установлено нарушений законодательства о государственных закупках со стороны заказчиков и созданных ими комиссий по проведению процедур государственных закупок. Жалобы признаны необоснованными.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, министерство течение пяти рабочих дней со дня принятия решения по результатам рассмотрения жалобы разместит соответствующие протоколы на официальном сайте www.icetrade.by и на электронных торговых площадках.
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