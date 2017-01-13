ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
15.01.2017

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


БРЕСТСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ИЗЪЯЛИ 20 СЛИТКОВ ЗОЛОТА НА 850 ЕВРО
13:41 13.01.2017

Брестские таможенники обнаружили 20 мерных слитков из золота, каждый массой 1 г, которые жительница Бреста пыталась ввезти из Польши без декларирования.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, следуя в Беларусь на автомобиле «Хундай» через республиканский пункт таможенного оформления «Варшавский мост» гражданка выбрала для движения «зеленый» коридор, заявив тем самым об отсутствии товаров для личного пользования, которые подлежат декларированию. В ходе досмотра транспортного средства в заводской нише обнаружены золотые слитки 999,9 пробы общей стоимостью свыше 850 евро.

Незаконно перемещаемые через таможенную границу слитки изъяты до решения суда. По факту недекларирования Брестской таможней начат административный процесс.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 14.01.2017
валюта курс
EUR 2.0740
USD 1.9509
RUB 3.2853
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 13.01.2017
валюта курс +/-
EUR 2.0740 -0.0034
USD 1.9509 -0.0033
RUB 3.2853 -0.0049
все курсы архив

Курсы в банках
на 13.01.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.0710 2.0760
USD 1.9500 1.9540
RUB 3.2750 3.2870
подробнее

Конвертация в банках
на 13.01.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0620 1.0650
EUR/RUB 63.0500 63.5500
USD/RUB 59.4500 59.9000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте