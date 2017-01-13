Брестские таможенники обнаружили 20 мерных слитков из золота, каждый массой 1 г, которые жительница Бреста пыталась ввезти из Польши без декларирования.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, следуя в Беларусь на автомобиле «Хундай» через республиканский пункт таможенного оформления «Варшавский мост» гражданка выбрала для движения «зеленый» коридор, заявив тем самым об отсутствии товаров для личного пользования, которые подлежат декларированию. В ходе досмотра транспортного средства в заводской нише обнаружены золотые слитки 999,9 пробы общей стоимостью свыше 850 евро.

Незаконно перемещаемые через таможенную границу слитки изъяты до решения суда. По факту недекларирования Брестской таможней начат административный процесс.