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ЭКОНОМИКА РБ
В МИНСКЕ ЦЕНЫ НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ ЗА ДЕКАБРЬ 2016 ГОДА ВЫРОСЛИ НА 0,6%
13:35 13.01.2017
В Минске цены на продовольственные товары за декабрь 2016 года выросли на 0,6% по сравнению с ноябрем 2016 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении Минска, на непродовольственные товары цены в декабре снизились на 0,5%, на услуги – выросли на 0,5%.
По отношению к декабрю 2015 года цены на продовольственные товары выросли на 10,8%, на непродовольственные товары – на 8,6%, на услуги – 17,2%.
Цены за январь-декабрь 2016 г. по отношению к январю-декабрю 2015 г. по всем категориям товаров и услуг выросли на 10,5%, 11,9 % и 18,7% соответственно.
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