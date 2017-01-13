В Минске цены на продовольственные товары за декабрь 2016 года выросли на 0,6% по сравнению с ноябрем 2016 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении Минска, на непродовольственные товары цены в декабре снизились на 0,5%, на услуги – выросли на 0,5%.

По отношению к декабрю 2015 года цены на продовольственные товары выросли на 10,8%, на непродовольственные товары – на 8,6%, на услуги – 17,2%.

Цены за январь-декабрь 2016 г. по отношению к январю-декабрю 2015 г. по всем категориям товаров и услуг выросли на 10,5%, 11,9 % и 18,7% соответственно.