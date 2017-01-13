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ЭКОНОМИКА РБ
БУТБ ПРОВЕДЕТ ОБУЧАЮЩИЙ СЕМИНАР ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ БЕЛЭНЕРГО
13:27 13.01.2017
17 января в центральном офисе БУТБ в рамках курса повышения квалификации по теме «Организация и управление закупочной деятельностью» состоится обучающий семинар для представителей организаций, входящих в состав ГПО «Белэнерго».
Как сообщает Белорусская универсальная товарная биржа, в ходе мероприятия планируется подробно осветить такие вопросы, как порядок и особенности закупок товаров на биржевых торгах, возможности электронных площадок БУТБ в сфере государственных закупок и закупок за счет собственных средств организаций, методы борьбы с недобросовестными поставщиками, практика урегулирования споров и взыскания дебиторской задолженности по биржевым сделкам.
В семинаре примут участие порядка 30 менеджеров предприятий энергетического комплекса, заинтересованных в повышении эффективности закупочной деятельности.
Предполагается, что мероприятие будет носить строго практический характер, а полученная информация позволит не только правильно применять современные инструменты проведения закупок, но и минимизировать затраты и риски заказчиков.
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