17 января в центральном офисе БУТБ в рамках курса повышения квалификации по теме «Организация и управление закупочной деятельностью» состоится обучающий семинар для представителей организаций, входящих в состав ГПО «Белэнерго».

Как сообщает Белорусская универсальная товарная биржа, в ходе мероприятия планируется подробно осветить такие вопросы, как порядок и особенности закупок товаров на биржевых торгах, возможности электронных площадок БУТБ в сфере государственных закупок и закупок за счет собственных средств организаций, методы борьбы с недобросовестными поставщиками, практика урегулирования споров и взыскания дебиторской задолженности по биржевым сделкам.

В семинаре примут участие порядка 30 менеджеров предприятий энергетического комплекса, заинтересованных в повышении эффективности закупочной деятельности.

Предполагается, что мероприятие будет носить строго практический характер, а полученная информация позволит не только правильно применять современные инструменты проведения закупок, но и минимизировать затраты и риски заказчиков.